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Apple проведет осенью еще одну презентацию: что покажут

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
12 октября, 20:05
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Apple проведет вторую осеннюю презентацию 18 октября. Пока неизвестно, какие продукты будут представлены, но все ожидают увидеть новые MacBook Pro
Apple готовит еще одну презентацию
Apple готовит еще одну презентацию / Фото: Apple

По слухам, новый MacBook Pro получит значительный редизайн, но при этом вернется зарядка в стиле MagSafe и устаревшие порты, такие как слот для SD-карты.

Макбук будет иметь два варианта с 14 и 16-дюймовым экраном и будет работать на базе усовершенствованных процессоров M1X.

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Кроме этого, Apple может представить беспроводные наушники AirPods третьего поколения и другие продукты на базе процессора M1X (например, Mac mini) или новые и расширенные услуги, сообщает engadget.com.

Напомним, в сентябре Apple презентовал IPhone 13, Apple Watch 7 и два iPod – как выглядят и сколько стоят новинки от Apple.

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Ранее мы писали, что камера iPhone 13 не вошла в тройку лучших в мире. Авторитетный портал Dxomark протестировал камеру iPhone 13 Pro и iPhone 13 mini. Новинки от Apple получили высокие оценки, но до лидирующих позиций не дотянулись.

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Также сообщалось, что дисплей iPhone 13 Pro Max побил 12 рекордов и получил звание лучшего среди смартфонов. Устройство получило наивысшую оценку производительности дисплея A+ и установило или побило 12 рекордов производительности.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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