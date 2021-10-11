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СЕГОДНЯ Техно

Apple отключила возможность откатить обновления iOS с последней версии

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
11 октября, 13:22
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Apple перестала подписывать iOS 15.0 после выпуска iOS 15.0.1. Это значит, что пользователи не смогут вернуть старую версию операционной системы, если новая их чем-то не устроит
iOS 15 выйдет 20 сентября
iOS 15 выйдет 20 сентября

Это было сделано для того, чтобы побудить пользователей обновиться до последней версии мобильной операционной системы. Apple делает это регулярно.

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Кроме этого, пользователи Apple не смогут вернуться и на iOS 14.8, которая была последней стабильной версией iOS 14. Следовательно, те, кто обновился с iOS 14, больше не смогут ее восстановить.

В iOS 15 Apple представила множество новых функций, таких как режим фокусировки, Live Text, автономный режим Siri и многое другое. В целом iOS 15 является значительным обновлением по сравнению с последней версией iOS, пишет republicworld.com.

Многие пользователи во всем мире жаловались на проблемы после обновления на iOS 15.0. Часть из них Apple исправила в обновлении 15.0.1, однако ошибки еще могут появляться.

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Ранее мы писали, что камера iPhone 13 не вошла в тройку лучших в мире. Авторитетный портал Dxomark протестировал камеру iPhone 13 Pro и iPhone 13 mini. Новинки от Apple получили высокие оценки, но до лидирующих позиций не дотянулись.

Также сообщалось, что дисплей iPhone 13 Pro Max побил 12 рекордов и получил звание лучшего среди смартфонов. Устройство получило наивысшую оценку производительности дисплея A+ и установило или побило 12 рекордов производительности.

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Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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