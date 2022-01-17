30-летний ноутбук превратили в ферму для майнинга: сколько можно заработать

Разработчику удалось превратить ноутбук 1989 года выпуска в машину для майнинга криптовалюты, но в ближайшее время он вряд ли сможет кого-то обогатить

30-летний компьютер может намайнить биткоин за сотни миллионов лет / Фото: Блог Дмитрия Елисеева

Речь идет о некогда передовом компьютере Toshiba T3200SX, оснащенном процессором Intel 386SX с тактовой частотой 16 МГц.

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Он работает под управлением MS-DOS. Когда компьютер впервые появился на рынке, его продавали за 6299 долларов, пишет techradar.

Архитектор проекта майнинга Дмитрий Елиусеев опубликовал запись в блоге, в которой изложил процесс программирования для майнинга на MS-DOS.

Фото из блога Дмитрия Елисеева

Он также сделал расчет потенциальной прибыли с течением времени. Однако, хотя T3200SX действительно способен добывать биткоины, его производительность – всего 15 хэшей в секунду.

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Это значит, что компьютер будет приносить биткойн на один доллар каждые... 584 млн лет. Для сравнения, самые производительные майнеры ASIC на рынке производят 110 терахэшей в секунду, что в 100 трлн раз больше. А фермы по добыче забиты сотнями таких ASIC.

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При этом под нагрузкой ноутбук потребляет примерно 39 Вт энергии, что обойдется владельцу в 3,30 доллара в месяц, то есть за каждый заработанный 1 доллар будет потеряно 23,1 млрд.

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Напомним, ранее мы писали о том, как студент заработал миллион долларов на собственных селфи в формате NFT.