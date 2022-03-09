Исследователи из Американского музея естественной истории обнаружили в Монтане окаменелые останки кальмароподобного существа, жившего 328 миллионов лет назад

Древний вид кальмара назвали в честь Джо Байдена / Фото: Коллаж: Сегодня

Команда идентифицировала его как новый вид вампиропода, предка осьминога. Новый вид был назван Syllipsimopodi bideni в честь 46-го президента США Джо Байдена.

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Ведущий автор исследования Кристофер Уэйлен объясняет, что его воодушевили планы президента США продолжить антропогенное изменение климата и его общее мнение о том, что политики должны прислушиваться к ученым.

Ученые сообщают, что окаменелость возрастом 328 миллионов лет является самым ранним известным примером вампиропода на сегодняшний день. До этого самым древним вампироподом являлся образец возрастом 82 миллиона лет, пишет sciencetimes.com.

Вампироподы – это головоногие моллюски с мягким телом, включая вымерших и живых животных, таких как наутилусы и каракатицы.

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Ученые подчеркивают, что эта окаменелость является первым подтверждением того, что все древние головоногие имели 10 рук.