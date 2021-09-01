1 сентября Google представил новый дудл ко Дню знаний

Популярный поисковик таким образом поздравляет с Днем знаний и первым учебным днем-2021

Гугл посвятил дудл Дню знаний / Фото: google.com

Сегодня, 1 сентября, главная страница Google украсилась новым тематическим дудлом в честь Дня знаний, который традиционно в этот день отмечается во многих странах.

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На новом дудле изображен логотип Google, нарисованный цветными карандашами, а вместо буквы "L" красуется зеленый карандаш. Дудл посвящен первому учебному дню-2021.

Кроме того, на картинке есть тематические предметы и символы, которые ассоциируются со школой: глобус, калькулятор, атомы, тетрадь, линейка и т.д.

Если нажать на картинку, то поисковик переходит на запрос "День знаний – 2021" со множеством статей, посвященных этой теме.

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Напомним, ранее мы публиковали поздравления и яркие картинки с Днем знаний.