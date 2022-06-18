Звездные птицы – телескоп Хаббл сумел найти "журавля" среди Млечного пути

Телескоп Хаббл сумел найти "журавля" среди Млечного пути и сделать новые снимки / Фото: freepik.com, www.space.com

Недавнее изображение из космоса, полученное НАСА и космическим телескопом Хаббл ЕКА из спиральной галактики, "разглядело" созвездие Журавля.Новые снимки "пернатого" созвездия недавно сделал космический телескоп Хаббл.

Также мы писали, что марсианский метеорит опроверг теорию образования планет, в том числе – Земли. Так, расположенная в 24 миллионах световых лет от нашего большого Млечного пути, эта звездная конфигурация является одним из четырех созвездий, которые вместе называются Южными птицами.

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Забавно, но птицы также хорошо представлены в ночном небе в виде созвездий, названных в честь этих крылатых существ, как реальных, так и воображаемых. Так, в космосе полно "орнитологических" созвездий, таких как Аквилла (орел), Лебедь (лебедь), Ворон (ворона) , Апус (райская птица) и Колумба (голубь).

А еще есть – Паво (павлин), Феникс (мифический феникс) и Тукана (тукан), получается целое сверкающее гнездо из ярких звезд. Помимо наблюдения за "пернатыми" созвездиями, узнать больше о том, как быстро и эффективно формируются звезды среди широкого круга галактических сред, — это лишь одна из целей проекта НАСА.

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Миссия также направлена на пополнение банков данных постоянным потоком подробных наблюдений Хаббла и ALMA. Также звездная миссия направлена на помощь предстоящим исследованиям с участием недавно развернутого космического телескопа Джеймса Уэбба.

Также мы писали, что ученые нашли новые планеты, на которых возможна жизнь.