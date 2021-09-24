Земля с высоты в 590 километров! Астронавты показали невероятное видео из космоса

Вид на Землю из Космоса. Фото: Inspiration4 / Sian Proctor

На видео показано, как люк капсулы медленно поднимался под музыку из знаменитого фильма "Космической одиссеи 2001 года". Астронавты с нетерпением ожидали, когда же впервые увидят нашу планету из космоса. А затем их восторгу не было предела.

Читайте также: У астронавтов SpaceX возникли проблемы с туалетом в космосе

Реклама

Капсула Crew Dragon обычно имеет стыковочный порт для работы Международной космической станции. Но миссия Inspiration4 не предусматривала стыковку с МКС, поэтому у них появилась возможность использовать порт как огромный люк с обзором в 360 градусов.

Реклама

Читайте также: Первая гражданская миссия SpaceX Inspiration4 успешно приземлилась на Землю

Кстати, после рекорда по количеству людей в космосе миссия Inspiration4 установила еще одно достижение – их капсула поднялась на высоту в 590 километров, выше, чем когда-либо летал Crew Dragon. Высота МКС находится на высоте около 400 км.