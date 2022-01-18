Программисты больше всего зарабатывают в Киеве и Львове, меньше всего - в Кропивницком / Фото: Pixabay

Архитектор стал получать больще на 550 долларов, Senior Java – на 800 долларов, самая высокая средняя зарплата среди языков программирования – у Scala-разработчиков, 5,3 тысяч долларов.

Читайте также: Зарплаты украинских айтишников рекордно выросли: сколько они получают

Реклама

Медианная зарплата среди разработчиков всех уровней увеличилась на 300 долларов, или 10%, и составляет 3300 долларов. Летом рост был 20%, пишет DOU.

Тимлиды и техлиды получают 5 тысяч долларов, сеньор-специалисты – 4500 долларов. Медиана мидлов – 2,5 тысячи долларов.

Реклама

По данным изучения 8005 анкет от разработчиков всех уровней, больше всего разработчиков живет в Киеве – 42% от общего числа опрошенных.

На втором месте – Львов с 14% и Харьков – 13%. Средний возраст IT-специалиста – 29 лет, а доля женщин остается очень низкой – всего 7%.

Реклама

Читайте также: Польский рай или панский ад? Вся правда о жизни и работе украинских заробитчан

В верхнем диапазоне зарплат присутствуют такие цифры, как 7300 долларов у архитекторов, 5500 у сеньор-разработчиков, 3150 долларов – у мидлов и 1200 – у джуниоров.

Интересно, что после 5 лет опыта в IT рост зарплаты замедляется. Большинство джуниоров имеют могут рассчитывать на 300-400 долларов в плюс ежегодно, мидлы – на 500-600 долларов.

Читайте также: Зарплата для некоторых учителей и медиков вырастет: сколько они будут получать в 2022 году

Сеньор-разработчики получают сильный рост – на 1000 долларов, в первые 5 лет, а дальше повышение менее существенно – ежегодно на 250–500 долларов.

Больше всего разработчики в среднем получают, конечно, в Киеве. Меньше всего – в Кропивницком.

Медианная зарплата разработчика в Киеве и Львове выросла за последнее полугодие на 500 долларов.

Читайте также: Профессия 2022 года: на кого в Украине будет сумасшедший спрос



Также интересно, что каждые полгода уровень английского украинских разработчиков улучшается. В частности, увеличивается доля знающих язык на уровне Upper-Intermediate и выше.

По языкам программирования больше всего получают Scala-разработчики (в среднем 5300 долларов), Go (4750 долларов) и Swift из Ruby и Java (по 4000 долларов). Самая низкая зарплата – в 1С (2000 долларов).

У JavaScript-разработчиков медианная зарплата выросла на 350 долларов за последние полгода и составляет 2750 долларов.

Читайте также: Развиваться будут несколько отраслей: где украинцам искать работу в 2022 году

Напомним, ранее мы писали о том, что Польша манит все больше украинских заробитчан и рассказывали, кому готовы платить космические деньги.