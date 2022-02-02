Забавный пункт в гарантии: тарелки Илона Маска не застрахованы от нападения динозавра

Тарелки Маска не застрахованы от внезапного падения метеорита или нападения динозавра

Кроме того, в инструкции указано, что не входит в гарантийные случаи также повреждение абонентского терминала метеоритом.

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Интересные моменты обнаружил пользователь с ником u/RenewAi – он и выложил снимок пользовательского гарантийного соглашения в Reddit.

Не заменят вам тарелку Илона Маска также в случае удара в нее молнии, повреждения из-за скачков напряжения, пожара, наводнения, града, урагана, землетрясения и солнечной бури.

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Динозавры упомянуты в числе "стихийных бедствий" – видимо, это отголосок присущего создателю компании чувства юмора.

Также, если ввести в поиск на странице поддержки клиентов Starlink слово dinosaurs, можно увидеть подобную информацию.

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В частности, в ответ на вопрос об использовании тарелки в экстремальных погодных условиях компания написала:

"Starlink не предназначен, чтобы выдерживать ураганы, торнадо, землетрясения, метеориты, динозавров или другие стихийные бедствия".

В то же время компания заверила, что ее новые тарелки, которые стоят 2500 долларов, более приспособлены к суровой погоде.

Это не первый раз, когда в документах к спутникам Маска находят интересные вещи: два года назад в них нашли уточнение, что Марс – свободная планета, где не действуют земные законы.

Это, скорее всего, отсылка к идее основателя SpaceX о том, что людям на Марсе не понадобится парламент, ведь они смогут и сами голосовать за законы.

Возможно, когда-нибудь человечество и правда увидит объявления колонистами на Марсе независимости или даже конфликт с Землей, как в сериале "Экспансия".

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