iPhonе – юбилейные 15: чем яблочный гаджет от Apple удивит в будущем

iPhone исполняется 15: лидар, дополненная реальность и искусственный интеллект сыграют важную роль в будущих смартфонах Apple / Фото: freepik.com, www.cnet.com

Смартфону Apple исполняется 15 лет: эксперты говорят, что такие технологии, как лидар, дополненная реальность и искусственный интеллект, будут играть важную роль в будущих iPhone.

Также ранее мы писали, что Samsung, Google и Motorola выпустят раскладные смартфоны. Лидар или обнаружение света и определение дальности, – это лишь один пример того, как технология внутри iPhone развивалась за последние 15 лет.

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Когда 29 июня 2007 года был выпущен первый iPhone, у него был 3,5-дюймовый экран, который по сегодняшним меркам считается крошечным, и одна двухмегапиксельная камера. Теперь самые сложные телефоны Apple оснащены тройными задними камерами, которые достаточно продвинуты, чтобы снимать фильмы.

Также "яблочные" телефоны теперь снабжены датчиками, которые помогают людям ориентироваться в мире, и мощными чипами с миллиардами транзисторов. В краткосрочной перспективе мы, вероятно, увидим постепенные улучшения, такие как более качественные камеры и гигантские дисплеи.

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Но в течение следующего десятилетия iPhone может превратиться также в центр для смарт-очков и других устройств. AirPods, Apple Watch и автомобили с поддержкой CarPlay могут быть только началом. Ожидается, что основные элементы iPhone, такие как его дисплей и системы зарядки, также получат значительный импульс.

Лидар в гаджетах Apple , в том числе и iPhone, используется как функция обнаружения людей / Фото: www.cnet.com

Несмотря на то что гарнитура Apple будет функционировать как автономное устройство, приложения и службы, которые она запускает, скорее всего, будут происходить с iPhone. Apple добилась значительного прогресса в этом направлении за последний год, внедрив новые функции, такие как цифровые идентификаторы для Apple Wallet и Tap to Pay.

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Это превращает iPhone в бесконтактный платежный терминал для продавцов без дополнительного оборудования. Apple также только что анонсировала Apple Pay Later, которая позволяет пользователям Apple Pay разделить покупку на четыре равных платежа в течение шести недель.

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