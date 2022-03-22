Выполнили обещание: хакеры взломали Nestle за отказ уйти из России

Хакеры взломали сайт Nestle за отказ уйти из России / Фото: Twitter

Накануне хакеры дали компаниям 48 часов, чтобы свернуть свой бизнес в России. Вероятно, в Nestle отнеслись к ультиматуму несерьезно.

Хакеры не только выполнили свое обещание, но и слили всю информацию в открытый доступ, в том числе данные об около 50 тысячах бизнес-клиентов компании. Пакет данных составил 10 Гб.

Реклама

Напомним, что покинуть Россию отказались около 50 международных компаний. Кстати, Nestle сегодня объявил, что с 1 апреля повышает свои цены в РФ на 45 процентов.

Ранее мы писали, что Anonymous взломали сайт "Росатома" и передали привет Путину. Хакерская группа взломала сайт российской государственной корпорации по атомной энергии и слила гигабайты данных.

Реклама

Кстати, в Украине создали онлайн-игру для борьбы с Россией – можно атаковать врага не выходя из дома.