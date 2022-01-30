Вы должны это видеть: 10 невероятных кратеров Земли

Самые необычные кратеры Земли / Фото: Коллаж: Сегодня
Земля регулярно становится целью космического мусора. Более мелкие сгорают в атмосфере красивыми вспышками в небе. Те что побольше – оставляют после себя существенный след.
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По данным Центра планетарных и космических наук (PASSC) при Университете Нью-Брансуика в Канаде, на Земле существует 190 подтвержденных кратеров.
Со временем они исчезают из ландшафта планеты, но некоторые из них еще можно найти. Представляем подборку самых интересных, собранную space.com.
1. КРАТЕР БАРРИНДЖЕРА
- Местонахождение: Аризона, США
- Диаметр: 1300 метров
- Глубина: 174 метра
- Возраст: 50 000 лет
Кратер Барринджера, также известный как Метеоритный кратер, образовался 50 000 лет назад, когда большой железный метеор размером от 30-50 метров в диаметре врезался в Колорадо.
Метеор весом 300 тысяч тонн двигался со скоростью до 12 км в секунду и взорвался с силой в два с половиной миллиона тонн тротила, вспучив 175 тонн породы.
2. КРАТЕР ЛОНАР
- Местонахождение: Махараштра, Индия
- Диаметр: 1830 метров
- Глубина: 150 метров
- Возраст: от 35 000 до 50 000 лет
Кратер расположен на огромной равнине из базальтовых пород, оставшихся от вулканических извержений в регионе 65 миллионов лет назад, поэтому изначально его приняли за вулканический кратер.
В настоящее время известно, что кратер образовался между 35 000 и 50 000 лет назад в результате падения метеорита.
Кратер Лонар – единственный известный ударный кратер, образовавшийся в базальте. Уникальная экосистема является убежищем для местной флоры и фауны. Там можно встретить таких животных как павлины и газели, а в зимние месяцы к озеру слетаются перелетные птицы.
3. КРАТЕР ВУЛФ-КРИК
- Местонахождение: Западная Австралия
- Диаметр: 880 метров
- Глубина: 60 метров
- Возраст: от 120 000 до 300 000 лет
Кратер Вулф-Крик расположен на краю Большой песчаной пустыни в Национальном парке кратеров Вулф-Крик, на севере Западной Австралии.
Кратер Вулф-Крик образовался 300 тысяч лет назад, однако недавнее исследование, проанализировало радиационное воздействие скал кратера и оценило возраст кратера всего в 120 тысяч лет.
Выдающаяся особенность ландшафта, Вулф-Крик – он является вторым по величине кратером в мире, из которого были собраны фрагменты метеорита.
Ученые подсчитали, что метеор диаметром 15 метров и весом более 15 тысяч тонн, двигался с невероятной скоростью в 17 км/с, прежде чем врезаться в австралийскую пустыню.
4. ГОССЕС-БЛАФФ (ТНОРАЛА)
- Местоположение: Северная территория, Австралия
- Диаметр: первоначально около 22 км, теперь 4,5 км
- Глубина: первоначально 5 км
- Возраст: 142 миллиона лет
Ученые считают, что метеор, летевший со скоростью до 40 км/с, врезался в Землю 142 миллиона лет назад, образовав гигантский кратер шириной почти 22 км.
Заповедник Тнорала является зарегистрированным священным местом. Аборигены Западного Аррернте приветствуют посетителей, желающих познакомиться с кратером, но просят их проявлять уважение к этому району. Также запрещены прогулки по краю кратера.
5. КРАТЕР ПИНГУАЛУИТ
- Местонахождение: национальный парк Пингуалуит, Квебек, Канада
- Диаметр: 3,4 км
- Глубина: 267 метров
- Возраст: 1,4 миллиона лет
Кратер наполнен чистейшей дождевой водой, отрезанной от притоков из других озер. Эта уникальная среда глубиной 267 метров дает ученым возможность заглянуть в геологическое прошлое.
По данным Земной обсерватории НАСА, кратер впервые был замечен с воздуха в 1943 году, когда над ним пролетал самолет ВВС США, но из-за удаленности региона экспедиции начали только в 50-х годах.
6. КРАТЕРНОЕ ПОЛЕ КААЛИ
- Местонахождение: Каали, Эстония
- Диаметр: самый большой кратер 110 метров
- Глубина: самый большой кратер 22 метра
- Возраст: по оценкам от 8400 до 2420 лет
Зачем посещать один кратер, если можно посетить девять? Расположенное на Сааремаа, крупнейшем острове Эстонии, кратерное поле Каали состоит из одного большого кратера и восьми кратеров меньшего размера.
Ученые предполагают, что остров уже был заселен во время падения метеорита примерно в 1530-1549 годах до н.э. Хотя споры о возрасте метеорита до сих пор идут.
7. РИС НЕРДЛИНГЕР
- Местонахождение: Западная Бавария, Германия
- Диаметр: 26 км
- Глубина: 200 метров
- Возраст: 15 миллионов лет
Уникальный кратер – внутри него располагается город Нердлинген! Изначально считалось, что структура Риса была потухшим вулканическим кратером.
Но затем ученые выяснили, что он появился в результате падения метеора со скоростью более 70 000 км/час. После падения он нагрел окружающую скалу до невероятных 25 000 градусов по Цельсию, что спровоцировало образование микроскопических алмазов в свевитовой породе.
Кстати, NASA в 1970 году привозило сюда астронавтов, чтобы они познакомились с условиями, которые их могут ждать на Луне.
8. КРАТЕР ЦВАНГ
- Местонахождение: Гаутенг, Южная Африка
- Диаметр: 1,4 км
- Глубина: 200 метров
- Возраст: 220 000 лет
Цванг – один из наиболее хорошо сохранившихся кратеров в мире, а отложения на дне кратера содержат данные о климате нашей планеты за 220 тысяч лет.
Посетители этого места могут насладиться семикилометровой экскурсионной тропой по кратеру, музейной экспозицией и полюбоваться разнообразной дикой природой, обитающей в заповедной зоне.
9. КРАТЕР ТЕНУМЕР
- Местонахождение: Мавритания
- Диаметр: 1,9 км
- Глубина: 100 метров
- Возраст: от 10 000 до 30 000 лет
Глубоко в пустыне Сахара находится почти идеальный круглый кратер под названием Тенумер.
Ученые до сих пор спорят о происхождении кратера – одни уверяют, что это остатки вулкана, другие настаивают на внеземном происхождении.
10. КРАТЕР РОТЕР КАММ
- Местонахождение: Национальный парк Цау-Хаеб, юго-запад Намибии
- Диаметр: 2,5 км
- Глубина: 130 метров
- Возраст: 5 миллионов лет
А это точно не Марс? Кратер Ротер Камм находится в национальном парке Цау-Хаеб, горнодобывающем районе на юго-западе Намибии, но благодаря ржаво красному оттенку дюн пейзаж можно легко спутать с марсианским.
Ученые считают, что метеорит, образовавший этот кратер пять миллионов лет назад, был размером с автомобиль.
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