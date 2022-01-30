Вы должны это видеть: 10 невероятных кратеров Земли

Самые необычные кратеры Земли / Фото: Коллаж: Сегодня

Земля регулярно становится целью космического мусора. Более мелкие сгорают в атмосфере красивыми вспышками в небе. Те что побольше – оставляют после себя существенный след.

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По данным Центра планетарных и космических наук (PASSC) при Университете Нью-Брансуика в Канаде, на Земле существует 190 подтвержденных кратеров.

Со временем они исчезают из ландшафта планеты, но некоторые из них еще можно найти. Представляем подборку самых интересных, собранную space.com.

1. КРАТЕР БАРРИНДЖЕРА

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Местонахождение: Аризона, США

Аризона, США Диаметр: 1300 метров

1300 метров Глубина: 174 метра

174 метра Возраст: 50 000 лет

Кратер Барринджера, также известный как Метеоритный кратер, образовался 50 000 лет назад, когда большой железный метеор размером от 30-50 метров в диаметре врезался в Колорадо.

Метеор весом 300 тысяч тонн двигался со скоростью до 12 км в секунду и взорвался с силой в два с половиной миллиона тонн тротила, вспучив 175 тонн породы.

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2. КРАТЕР ЛОНАР

Местонахождение: Махараштра, Индия

Махараштра, Индия Диаметр: 1830 метров

1830 метров Глубина: 150 метров

150 метров Возраст: от 35 000 до 50 000 лет

Кратер расположен на огромной равнине из базальтовых пород, оставшихся от вулканических извержений в регионе 65 миллионов лет назад, поэтому изначально его приняли за вулканический кратер.

В настоящее время известно, что кратер образовался между 35 000 и 50 000 лет назад в результате падения метеорита.

Кратер Лонар – единственный известный ударный кратер, образовавшийся в базальте. Уникальная экосистема является убежищем для местной флоры и фауны. Там можно встретить таких животных как павлины и газели, а в зимние месяцы к озеру слетаются перелетные птицы.

3. КРАТЕР ВУЛФ-КРИК

Местонахождение: Западная Австралия

Западная Австралия Диаметр: 880 метров

880 метров Глубина: 60 метров

60 метров Возраст: от 120 000 до 300 000 лет

Кратер Вулф-Крик расположен на краю Большой песчаной пустыни в Национальном парке кратеров Вулф-Крик, на севере Западной Австралии.

Кратер Вулф-Крик образовался 300 тысяч лет назад, однако недавнее исследование, проанализировало радиационное воздействие скал кратера и оценило возраст кратера всего в 120 тысяч лет.

Выдающаяся особенность ландшафта, Вулф-Крик – он является вторым по величине кратером в мире, из которого были собраны фрагменты метеорита.

Ученые подсчитали, что метеор диаметром 15 метров и весом более 15 тысяч тонн, двигался с невероятной скоростью в 17 км/с, прежде чем врезаться в австралийскую пустыню.

4. ГОССЕС-БЛАФФ (ТНОРАЛА)

Местоположение: Северная территория, Австралия

Северная территория, Австралия Диаметр: первоначально около 22 км, теперь 4,5 км

первоначально около 22 км, теперь 4,5 км Глубина: первоначально 5 км

первоначально 5 км Возраст: 142 миллиона лет

Ученые считают, что метеор, летевший со скоростью до 40 км/с, врезался в Землю 142 миллиона лет назад, образовав гигантский кратер шириной почти 22 км.

Заповедник Тнорала является зарегистрированным священным местом. Аборигены Западного Аррернте приветствуют посетителей, желающих познакомиться с кратером, но просят их проявлять уважение к этому району. Также запрещены прогулки по краю кратера.

5. КРАТЕР ПИНГУАЛУИТ

Местонахождение: национальный парк Пингуалуит, Квебек, Канада

национальный парк Пингуалуит, Квебек, Канада Диаметр: 3,4 км

3,4 км Глубина: 267 метров

267 метров Возраст: 1,4 миллиона лет

Кратер наполнен чистейшей дождевой водой, отрезанной от притоков из других озер. Эта уникальная среда глубиной 267 метров дает ученым возможность заглянуть в геологическое прошлое.

По данным Земной обсерватории НАСА, кратер впервые был замечен с воздуха в 1943 году, когда над ним пролетал самолет ВВС США, но из-за удаленности региона экспедиции начали только в 50-х годах.

6. КРАТЕРНОЕ ПОЛЕ КААЛИ

Местонахождение: Каали, Эстония

Каали, Эстония Диаметр: самый большой кратер 110 метров

самый большой кратер 110 метров Глубина: самый большой кратер 22 метра

самый большой кратер 22 метра Возраст: по оценкам от 8400 до 2420 лет

Зачем посещать один кратер, если можно посетить девять? Расположенное на Сааремаа, крупнейшем острове Эстонии, кратерное поле Каали состоит из одного большого кратера и восьми кратеров меньшего размера.

Ученые предполагают, что остров уже был заселен во время падения метеорита примерно в 1530-1549 годах до н.э. Хотя споры о возрасте метеорита до сих пор идут.

7. РИС НЕРДЛИНГЕР

Местонахождение: Западная Бавария, Германия

Западная Бавария, Германия Диаметр: 26 км

26 км Глубина: 200 метров

200 метров Возраст: 15 миллионов лет

Уникальный кратер – внутри него располагается город Нердлинген! Изначально считалось, что структура Риса была потухшим вулканическим кратером.

Но затем ученые выяснили, что он появился в результате падения метеора со скоростью более 70 000 км/час. После падения он нагрел окружающую скалу до невероятных 25 000 градусов по Цельсию, что спровоцировало образование микроскопических алмазов в свевитовой породе.

Кстати, NASA в 1970 году привозило сюда астронавтов, чтобы они познакомились с условиями, которые их могут ждать на Луне.

8. КРАТЕР ЦВАНГ

Местонахождение: Гаутенг, Южная Африка

Гаутенг, Южная Африка Диаметр: 1,4 км

1,4 км Глубина: 200 метров

200 метров Возраст: 220 000 лет

Цванг – один из наиболее хорошо сохранившихся кратеров в мире, а отложения на дне кратера содержат данные о климате нашей планеты за 220 тысяч лет.

Посетители этого места могут насладиться семикилометровой экскурсионной тропой по кратеру, музейной экспозицией и полюбоваться разнообразной дикой природой, обитающей в заповедной зоне.

9. КРАТЕР ТЕНУМЕР

Местонахождение: Мавритания

Мавритания Диаметр: 1,9 км

1,9 км Глубина: 100 метров

100 метров Возраст: от 10 000 до 30 000 лет

Глубоко в пустыне Сахара находится почти идеальный круглый кратер под названием Тенумер.

Ученые до сих пор спорят о происхождении кратера – одни уверяют, что это остатки вулкана, другие настаивают на внеземном происхождении.

10. КРАТЕР РОТЕР КАММ

Местонахождение: Национальный парк Цау-Хаеб, юго-запад Намибии

Национальный парк Цау-Хаеб, юго-запад Намибии Диаметр: 2,5 км

2,5 км Глубина: 130 метров

130 метров Возраст: 5 миллионов лет

А это точно не Марс? Кратер Ротер Камм находится в национальном парке Цау-Хаеб, горнодобывающем районе на юго-западе Намибии, но благодаря ржаво красному оттенку дюн пейзаж можно легко спутать с марсианским.

Ученые считают, что метеорит, образовавший этот кратер пять миллионов лет назад, был размером с автомобиль.

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