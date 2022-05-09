Вперед, человечество – космический спутник GOES East сфотографировал сообщение от матери-Земли

Космический спутник GOES East сфотографировал сообщение от матери-Земли со словом "Go"

Метеоспутник GOES East, которым управляет NOAA (Национальное управление океанических и атмосферных исследований), недавно обнаружил у побережья Чили в Южной Америке облачный рисунок. Все бы ничего, но облака на этом фото образовали слово "GO": ученые шутят, что Земля явно пытается нам что-то сказать.

Что это, очередной космический "заговор", ведь ранее Nasa заметили возле Солнца НЛО, за что компанию обвинили в сокрытии от человечества важной информации об инопланетянах.

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Спутники NOAA никогда не отдыхают, они бдительно следят за погодой на нашей планете,- написали представители NOAA в Twitter, делясь фотографией.- Как же мы были удивлены, когда увидели это интересное движение в морских слоисто-кучевых облаках у побережья Чили, которое похоже на букву "G".

Ученые проявили чувство юмора и наложили на букву "G" изображение букв "T", "I" и "F", чтобы оно читалось как "TGIF" (сокращение от "Слава Богу, сегодня пятница"). Потому что эта фотография была сделана именно в прошлую пятницу, 6 мая. Забавно, правда?

Ученые наложили на букву "G" буквы "T", "I" и "F" и получилось "TGIF" (сокращение от "Слава Богу, сегодня пятница" / Фото: www.space.com

Затем ученые из NOAA снова написали сообщение, что если увеличить изображение, полученное с помощью спутника GOES East, то облака образуют слово "GO", то есть "вперед". Это послание провести отпуск в Южной Америке? Или нам всем уйти и ненадолго оставить Землю в покое?

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На самом деле, это ни одно из них. Видение узнаваемых форм в облаках или других не связанных объектах известно как парейдолия, когда человеческий мозг видит знакомые узоры в случайных формах.

Так что сообщение "GO" в облаках Земли — это просто случайная форма, вызванная атмосферными условиями. Хотя забавно думать, что Мать-Земля может время от времени пытаться общаться с нами.

Также ранее мы писали, как в космосе взорвался старый российский ракетный двигатель, образовав новое облако мусора.

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А еще Илон Маск приобрел Twitter, переплатив семь миллиардов долларов.