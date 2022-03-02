Воздушная тревога: вышло специальное приложение на смартфон

В Украины выпустили специальное приложение для оповещения населения / Фото: Коллаж: Сегодня

Уже почти неделю Россия обстреливает мирные города Украины. По несколько раз в день жителям приходится спускаться в бомбоубежища, а некоторые даже оттуда не выходят.

Для удобства оповещения в Украине выпустили специальное приложение. Которое будет информировать о воздушной угрозе в вашем городе.

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Приложение доступно на смартфонах с операционными системами Android и iOs и уже доступно для скачивания в Google Play Market и AppStore, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Для получения уведомлений:

1. Дайте ему разрешение посылать уведомления и важные предупреждения.

2. Выберите область, в которой хотите получать уведомления.

3. Следите за началом и концом воздушных тревог.

Уже доступны области в приложении: Винницкая, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Львовская, Полтавская, Ровенская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черновицкая.

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