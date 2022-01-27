Восстание терминаторов: робот-пылесос сбежал из отеля в Кембридже

Пылесос сам сбежал из отеля в Кембридже

Обычно пылесосы наталкиваются на порог у входа и разворачиваются обратно, но этот решил преодолеть выступ и сбежать на улицу.

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В соцсетях одни пользователи хвалили робота за отчаянное стремление к свободе, другие шутили, что он может теперь устроиться дворником в парке британского университета, пишет BBC.

Персонал сказал, что автомат может быть где угодно, раз он не остановился у входа в здание и ушел в ночь.

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Некоторые комментаторы новости на это заявили, что это могло бы быть началом восстания терминаторов, и робот, вероятно, ищет способ покинуть страну.

"Если они научатся покорять лестницы, как Далеки (раса пришельцев из сериала "Доктор Кто", которая стремится уничтожить все живое – прим. ред.), нам конец", — пошутил еще один пользователь Twitter.

Но история закончилась без восстания машин: пылесос, застрявший в кустах рядом с отелем, нашла на следующий день уборщица.

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Рабочие заверили, что теперь устройство "счастливо сидит на полке" с остальной командой роботов-пылесосов.

Роботы-пылесосы время от времени теряются в пространстве, когда происходят сбои в загруженных в них картах. Если ИИ это понимает, он озвучивает просьбу вернуть его на док-станцию.

Очевидно, в большом отеле побег робота остался незамеченным. Также нельзя исключать, что кто-то в шутку мог перенастроить программу.

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