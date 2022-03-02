В России агония: для удержания айтишников их освобождают от армии

Россия теряет IT-специалистов / Фото: Reuters, Pixabay, Коллаж: Сегодня
После вторжения России в Украину практически весь адекватный бизнес покинул РФ, а оставшемуся будет нереально вести свою деятельность из-за санкций.
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В России пытаются удержать от оттока IT-специалистов, поэтому предлагают им свой главный козырь – отсрочку от армии.
Именно с таким предложением выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Правительство предоставит сотрудникам таких компаний возможность оформить льготную ипотеку, а специалисты до достижения ими возраста 27 лет получат отсрочку от призыва на военную службу на время их работы в российских IT-компаниях", – цитирует Мишустина ТАСС.
Впрочем, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров призвал российскую IT-общественность не сидеть сложа руки, ведь Россия сейчас убивает их лучшие годы жизни.
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