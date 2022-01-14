Загадочный гигант: обнаружена газовая луна почти втрое больше Земли

Пока было обнаружено всего два кандидата в экзолуны / Фото: Helena Valenzuela Widerström

Несмотря на подтверждение находки почти 5 тысяч экзопланет, это только вторая обнаруженная Луна за пределами Солнечной системы.

Читайте также: Океан внутри луны: Сатурн мог нагреть свой мини-спутник и растопить в нем лед

Реклама

Млечный Путь должен быть буквально пронизан лунами, однако их очень сложно обнаружить действующими телескопами, поясняется в материале Science Alert.

Например, Солнечная система имеет 8 официальных планет, но по крайней мере в 25 раз больше лун, что говорит о том, что и за ее пределами их бесчисленное множество.

Кандидат в экзолуны назвали Kepler-1708 b-i – он вращается вокруг планеты, которая, в свою очередь, вращается вокруг звезды на расстоянии около 5,5 тысяч световых лет от нас.

Реклама

Читайте также: Год длится всего день: найдена планета в форме дыни

Это довольно большой спутник – примерно в 2,6 раза больше Земли, и, вероятно, газообразный, как Нептун. Его планета-хозяин чуть меньше Юпитера.

Первая экзолуна – размером с Нептун, а ее хозяин – в несколько раз больше Юпитера, фото NASA

Первый кандидат в экзолуны, Kepler-1625 b-i находится на расстоянии около 8 тысяч световых лет от нас, также газообразный и размером и массой примерно с Нептун.

Реклама

Читайте также: Ученые готовятся к сюрпризам о жизни на Марсе: когда их ждать

Луна вращается вокруг экзопланеты, масса которой в несколько раз превышает массу Юпитера.

Загадки, тем не менее, остаются: например, ученые пока не понимают, как может образоваться газовая луна.

Возможно, спутники аккумулировали газ от планет-хозяев или же начинались как самостоятельные планеты и были захвачены чужими гравитационными полями.

Читайте также: Бриллиантовые ливни: на Уране и Нептуне идут алмазные дожди

Напомним, ранее мы писали о том, что Солнце когда-то было окружено гигантскими кольцами, из которых потом и образовались планеты.