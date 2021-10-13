В Китае солнечная энергия сравнялась по цене с углем / Фото: REUTERS

На этой неделе китайские исследователи опубликовали анализ потенциала солнечной энергии в своей стране, показывающий, что солнечная энергия достигла точки, в которой она конкурентоспособна по стоимости с углем.

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В отчете также говорится, что солнечная энергия может удовлетворить почти половину потребностей Китая к середине века.

Как и везде, в Китае стоимость солнечной энергии в период с 2011 по 2018 год упала на 63 процента. В связи с этим резко возросло количество установок солнечной энергии.

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В настоящее время треть новых солнечных электростанций на планете вводится в эксплуатацию в Китае который уже превысил мощность США и Германии и и сейчас имеет активную мощность более 250 ГВт – это более чем вдвое больше, чем предусмотрено ее экономическим планом на сегодняшний день.

Ранее мы писали, что доля солнечной энергии в США вырастет до 40% уже через 14 лет. Сейчас она составляет 3%.

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И на этом Китай останавливаться не намерен, ведь в стране планируют достичь нулевого уровня выбросов к 2060 году.

Впрочем, есть у китайцев и проблемы. Дело в том, что лучшие условия для солнечных станций находятся на северо-западе страны, а большая часть населения проживает на юго-востоке, а текущее состояние энергосетей Китая не позволяют перемещать электроэнергию на огромные расстояния.

Тем не менее, у Китая все равно остается огромный технический потенциал в этой отрасли. Согласно исследованиям, на 2020 год потенциал солнечной энергии в Китае составляет чуть менее 100 ПВт-ч, что примерно в 13 раз превышает потребность Китая в электроэнергии!

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Прогнозируется, что благодаря усовершенствованию технологий этот технический потенциал вырастет почти до 150 ПВт-ч к 2060 году, когда Китай планирует достичь нулевых выбросов, пишет arstechnica.com.