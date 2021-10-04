Взлом, саботаж или ошибка в системе? В Facebook так и не назвали причину глобального сбоя

Из-за сбоя люди вынуждены переходить на другие соцсети/Коллаж: Сегодня

Глобальный сбой в работе Facebook, Instagram, WhatsApp мог произойти из-за удаления записей DNS (системы доменных имен). Они помогают системам найти социальную сеть в Интернете.

Об этом информирует Reuters.

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Ситуация со сбоем

Эксперты по безопасности, которые отслеживают ситуацию со сбоем в соцсетях, отметили, что причиной отключения могла стать ошибка конфигурации, которая могла быть результатом внутренней ошибки. В то же время специалисты не исключают возможность саботажа со стороны провайдеров.

Вероятность взлома

Эксперты допускают возможность взлома соцсетей, однако считают этот вариант маловероятным. Они предполагают, что сервисы могли подвергнуться массовой атаке типа "отказ в обслуживании". По информации специалистов, такая операция потребует либо координации между могущественными преступными группировками, либо очень инновационной техники.

Что говорят в Facebook

В компании работают над проблемой.

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"Искренние извинения перед всеми, кого прямо сейчас затронули перебои в работе сервисов Facebook. У нас возникли проблемы с сетью, и команды работают как можно быстрее, чтобы отладить и восстановить как можно быстрее", — написал в Twitter технический директор Facebook Майк Шрепфер.

Что известно о сбое

Сбой в работе Facebook, Instagram, WhatsApp произошел вечером понедельника, 4 октября. Из-за этого программист Марк Цукерберг потерял 6,6 миллиарда долларов и опустился в списке Forbes.

и опустился в списке Forbes. Сотрудники не могут попасть в офис Facebook , поскольку их пропуска заблокированы. Таким образом, они физически не могут решить проблему.

, поскольку их пропуска заблокированы. Таким образом, они физически не могут решить проблему. Известно, что утечка данных 1,5 миллиарда пользователей Facebook не связана со сбоем. Данные содержат имена пользователей, адреса электронной почты, номера телефонов, местонахождение, пол и идентификатор пользователя. База с ними была еще в конце сентября.

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