В Альпах нашли окаменелости гигантского морского чудовища: как он там оказался

Останки морского чудовища обнаружили в Альпах / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Археологи из Цюрихского университета обнаружили окаменелости гигантского морского чудовища возрастом 205 миллионов лет на высоте 2700 метров над уровнем моря в швейцарских Альпах.

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Морской монстр – ихтиозавр – вырос до 20 метров в длину и весил 80 тонн, что сделало его самым большим животным, которое когда-либо жило. До этого считалось, что они достигали всего 4 метров в длину.

Команда обнаружила зубы, ребра и позвонки гигантского морского монстра, представляющего трех разных ихтиозавров. Огромные рептилии плавали в Панталассе, океане, окружающем суперконтинент Пангею в позднем триасе.

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Среди всех окаменелостей, обнаруженных командой, наиболее примечательными являются зубы, поскольку их корень в два раза больше, чем самый большой из когда-либо найденных зубов водных динозавров.

Куратор проекта предположил, что это может быть самый длинный ихтиозавр в мире с самым толстым зубом и самым большим туловищным позвонком, когда-либо обнаруженным в Европе.

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Ранее мы писали, что аматор с металоискателем обнаружил клад с 1290 монетами. Сумма всех монет составляла примерно двухмесячный оклад солдата в то время.