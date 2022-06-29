Устроишь пати – в бан навечно: Airbnb навсегда запретили вечеринки

Airbnb навсегда запретили проводить вечеринки в арендуемых на их сайте апартаментах / Фото: cnet.com, freepik.com

Компания по краткосрочной аренде заявила, что Airbnb навсегда запретила вечеринки и мероприятия в арендуемой на сайте недвижимостипо всему миру.

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Сейчас же компания заявила, что официально закрепила запрет вечеринок в качестве своей политики. Когда Airbnb впервые ввел запрет, компания стремилась расправиться с вечеринками из-за их "деструктивного характера" и из-за опасений, что такие собрания могут распространять вирус.

С тех пор, по словам компании, запрет был положительно воспринят общественными лидерами и выборными должностными лицами. Теперь гости, нарушающие правила, могут столкнуться с последствиями, а именно – приостановка их учетных записей Airbnb или полное удаление с платформы.

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В 2021 году за нарушение запрета и проведение вечеринок было отстранено более 6600 гостей. Airbnb также предоставляет хозяевам недвижимости 1 миллион долларов в качестве защиты от ущерба и 1 миллион долларов в виде страхования ответственности.

AirBnB теперь будет банить тех гостей, кто снимет жилье и устроит там вечеринку, вплоть до удаления с платформы навсегда

В мае Airbnb провела "капитальный ремонт" своей платформы, в том числе добавила категории в верхней части страницы, чтобы помочь гостям находить объявления в зависимости от того, какой опыт они ищут, а не по месту назначения. Теперь гости могут выбирать из десятков категорий, таких как побережье озера, дома на деревьях, сельская местность, тропики, пустыня и виноградники.

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Также на сайте добавлена возможность для гостей делить пребывание между несколькими объектами в течение их поездок и дополнительные функции, такие как 24-часовая линия безопасности, а также защита бронирования и гарантии регистрации.

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