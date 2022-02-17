Украинские полярники показали морского леопарда со смертельной улыбкой

Морской леопард вышел на охоту на пингвинов

Животное, которое будто позирует людям, – один из представителей семьи тюленевых, встречающихся в районе украинской станции.

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Увидев исследователей с камерами, он даже немного попозировал для них и показал свою фирменную улыбку, заверили полярники в Facebook.

Хотя снаружи леопард может показаться довольно милым, доверять его "улыбке" не стоит: это животное является одним из главных хищников Антарктики, предупреждают ученые.

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В отличие от тюленей Уэдделла или крабоидов, он питается не только крилем или рыбой, но и пингвинами и другими тюленями. И название получил, кроме способа питания, из-за характерных пятен на теле.

Длина леопарда составляет 3-4 метра, а вес – 300-400 кг. Благодаря форме тела и удлиненным передним конечностям он быстро плавает в воде, развивая скорость до 40 км в час.

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С конца антарктического лета леопардов можно все чаще встретить вблизи станции. Причина проста: до осени окрестности Вернадского становятся детсадом для субантарктических пингвинов.

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И именно их у берегов ожидает морской леопард, так как неопытного птенца поймать гораздо проще, чем взрослое животное.

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