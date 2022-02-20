Украинцы выбирают Android: почему iPhone в Украине не популярен

Украинцы предпочитают Android, Apple для них дороговат / Фото: Pixabay, REUTERS
Отвечая на вопрос, что бы они выбрали между смартфонами одинаковой стоимости с ОС Android или iOS (iPhone), 66,7% респондентов проголосовали за Android.
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Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической компании Gradus, который был сделан для Техно Сегодня.
При этом предпочтение Android отдали 74,4% опрошенных мужчин и 59,5% женщин. Что касается возраста, iPhone популярней у молодежи – его бы выбрали 43,4% украинцев от 18 до 24 лет.
В категории 25-34 года цифра поклонников Apple падает до 27,9%, а среди украинцев от 35 до 44 лет 77,2% выбирают Android. Только один из пяти украинцев старше 45 лет выберет продукт от Apple.
Практически главным фактором, объясняющим такой выбор нового смартфона, является его стоимость.
Например, около трети украинцев предпочтут телефон до 5 тысяч гривен, почти 40% – до 10 тысяч гривен. Только 6,6% украинцев выберут смартфон дороже 15 тысяч гривен.
Смартфоны же в ценовой категории от 20 тысяч гривен могут позволить себе менее 5% украинских граждан.
Разницы между женщинами и мужчинами в этом вопросе мало – около 70% как женщин, так и мужчин предпочтут телефон ценой до 10 тысяч гривен.
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