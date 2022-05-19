Украина рулит: наш флаг в топе смайлов в Twitter поляков и британцев, украинцы тоже не отстают

Наш флаг - в топе эмодзи в Twitter поляков и британцев, украинцы тоже не отстают / Фото: freepik.com, crossword-solver.io

Некоторые говорят, что смайлики — это новый универсальный язык: "поп-эсперанто " для всемирной паутины. Но значения этих шутливых пиктограмм более разнообразны, чем вы думаете.

Так, командой Crossword-Solver был использован API Twitter, чтобы получить 9 млн твитов с геотегами: и наш, украинский флаг, оказался популярным эмодзи в трех странах.

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Эта выборка была взята за основу аналитики для определения наиболее часто используемых эмодзи в странах мира. А мы напомним, что можно избавиться от российской выдачи в Google и YouTube и перестать смотреть российский контент.

Приятные новости для украинцев – наш флаг самый популярный эмодзи в Польше и Украине / Фото: crossword-solver.io

Так, чтобы не анализировать ботов, из одной и той же учетной записи максимум твиттов был ограничен одним днем. Данные собраны за последние две недели февраля. Самые приятные новости для украинцев – наш флаг самый популярный эмодзи в Польше и Украине.

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Также украинский флаг вошел в ТОП-10 самых популярных эмодзи в Великобритании.

Также украинский флаг вошел в ТОП-10 самых популярных эмодзи в Великобритании / Фото: crossword-solver.io

Оставшиеся лидеры:

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Лицо со слезами радости– популярный смайлик в 75 странах мира.

Красное сердце – самый популярный эмодзи в 18-ти странах Европы.

Как видите, большинство стран либо смеются, либо любят, поскольку лицо со слезами радости и красное сердце оказались первым и вторым наиболее используемым смайликом в мире.

Напомним, что также ранее мы писали, что Apple создаст супер-устойчивые к влаге, температурам и давлению айфоны.