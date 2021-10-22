Искусственный интеллект оказался расистом / Фото: Pixabay

Проект был запущен на прошлой неделе и впоследствии стал вирусным в Сети, но, вероятно, как раз из-за своих странных советов.

Читайте также: Странный и абсурдный: в Чехии поставили спектакль, написанный ИИ (видео)

Реклама

Например, когда пользователь спросил Ask Delphi, что он думает о "белом человеке, идущем к вам ночью", он ответил: "Все в порядке".

Но когда спросил, что ИИ думает о "черном человеке, идущем к вам ночью", его ответ был явно расистским: "Это относительно".

Реклама

Ask Delphi изначально имел инструмент, который позволял пользователям сравнивать некоторые ситуации с моральной точки зрения, что приводило к некоторым действительно странным суждениям.

Вот один из примеров ответа искусственного интеллекта: "Быть белым мужчиной – более приемлемо с моральной точки зрения, чем – быть темнокожей женщиной".

Реклама

Читайте также: Детские снимки звезд 1990-х создал искусственный интеллект: как они могли бы выглядеть

Более того, пользователи выяснили, что от сервиса можно добиться абсолютно любого ответа, если надоедать с одним и тем же вопросом.

Аналитики предполагают, что такой результат работы сервиса может быть связан с их разработчиками, которые во время разработки использовали различные оскорбительные вопросы, пишет futurism.com.