Ученые определили зоны, где люди живут дольше 100 лет: в чем их секрет

Ученые назвали факторы, способствующие продолжительности жизни / Фото: Getty Images

Такое название получили районы Земли, где люди живут дольше всего, часто достигая возраста более 100 лет.

Это намного больше 73,4 года, которые, по данным ВОЗ, были средней продолжительностью жизни в мире в 2019 году.

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Первую "Голубую зону" Пулен и Пес обнаружили в провинции Нуоро на итальянском острове Сардиния в 2004 году. Они выделили ее голубым цветом на своей карте, откуда и пошло название феномена.

Позже к Пулену присоединился американский писатель и научный сотрудник National Geographic Дэн Бюттнер. Вместе они обнаружили еще одну "Голубую зону".

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К 2015 году Бюттнер идентифицировал пять "Голубых зон" по всему миру:

Сардиния, Италия – особенно районы Ольястра, Оллолаи и Барбаджа на Сеуло.

Острова Окинава, Япония

Полуостров Никоя, Коста-Рика

Икария, Греция

Лома Линда, США

Деревня Сеуло на острове Сардиния считается местом, где люди живут дольше всех в мире. С 1996 по 2016 год там проживало более 20 долгожителей, то есть людей старше 100 лет. Может показаться, что это немного, но население Сеуло составляет всего около 830 человек.

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Ученые не обнаружили в ДНК жителей "Голубых зон" никакой связи с долголетием. Скорее, "Голубые зоны" отличались тем, что они были географически изолированы от остального мира. Это значит, что нездоровая пища, фаст-фуды, вредные привычки добирались к нем медленнее.

Они заметили, что на Окинаве, где новое поколение ведет более современный образ жизни и придерживается более западной диеты, жители испытывают больше проблем со здоровьем, а продолжительность жизни сокращается.

В то же время на полуострове Никоя в Коста-Рике люди едят в основном то, что выращивают сами, включая бобы, цельнозерновые, овощи и фрукты, и в их рационе очень мало мяса.

Ученые определили несколько факторов, которые увеличивают продолжительность жизни:

Правильное питание

Наличие жизненных целей

Наличие поддержки от семьи или друзей

Снижение стресса

Прекращение употреблять пищу, когда вы сыты на 80 процентов

Умеренное употребление алкоголя

Физическая активность

Проект "Голубая зона"

В 2009 году был проведен масштабный эксперимент в небольшом городке Альберт Ли в США с населением около 18 тысяч человек.

В городе добавили локаций для активного отдыха на свежем воздухе, начали пропагандировать здоровую пищу и запустили программу по отказу от курения.

В 2009 году курили 23 процента взрослых жителей Альберта Ли, тогда как в 2016 году этот показатель составлял всего 14,7 процента. В результате работодатели сэкономили 8,6 миллиона долларов на ежегодных расходах на здравоохранение.

Согласно данным, рассчитанным Школой общественного здравоохранения Университета Миннесоты, всего через год жители Альберта Ли увеличили свою продолжительность жизни на 2,9 года, а расходы на здравоохранение упали на 40 процентов, пишет interestingengineering.com.