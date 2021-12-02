Ученые нашли уникальную двойную звезду, раскрыв одну из загадок Вселенной

Уникальный белый карлик доказал теорию об эволюции Вселенной

Ученые спустя 50 лет поисков нашли уникальную двойную звезду, подтвердив теорию о том, как появляются белые карлики очень маленькой массы.

Читайте также: Астрономы обнаружили ближайшие к Земле черные дыры

Реклама

Открытие подтверждает, как формируются и развиваются звезды такого редкого типа во Вселенной, пишет Phys.org.

Новый объект смог обнаружить докторант Карим Эль-Бадри с помощью телескопа Шейна в обсерватории Лик в Калифорнии.

Реклама

Белый карлик появляется в 97% случаев из умирающей и тускнеющей звезды. Но есть уникальные объекты с чрезвычайно малой массой – ELM.

Читайте также: Зонд "Паркер" приблизился к Солнцу на рекордное расстояние

ELM могли бы образоваться сами по себе более чем за 13,8 миллиарда лет, то есть за время, превышающее возраст Вселенной.

Реклама

Ученые долго ломали голову над этой загадкой и наконец предположили, что белые карлики с такой массой – меньше трети Солнца, могут появляться и быстрее, имея звезду-компаньона.

Сосед мог бы разъедать звезду, ускоряя появление ELM. Теперь исследователи смогли обнаружить такую парную звезду с кандидатом на уникального белого карлика, продолжающего сжиматься.

Читайте также: Год длится всего 16 часов: ученые обнаружили уникальную планету

Это предварительно подтвердило теорию об образовании звезд, по всем расчетам старше самой Вселенной.

Напомним, ранее ученые предупредили о возможных зондах инопланетян по всей галактике.