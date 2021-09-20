У астронавтов SpaceX возникли проблемы с туалетом в космосе

У астронавтов возникли проблемы с туалетом в космосе / Фото: REUTERS

Возглавляющий программы пилотируемых космических полетов Бенджи Рид признался, что у команды возникли некоторые проблемы с системой управления отходами. Тем не менее, он уверяет, что проблему удалось исправить. Кстати, благодаря этой миссии был установлен рекорд по количеству людей в космосе.

По словам Рида, подробностей о том, что случилось с космическим туалетом, пока недостаточно, но аномалия связана с его всасывающим вентилятором. Всасывающий вентилятор отвечает за удаление отходов.

Ранее экипажи, которые летали на борту "Дракона", направлялись на Международную космическую станцию и поэтому оставались в космическом корабле не дольше, чем на 24 часа. А экипаж Inspiration4 пробыл там три дня, пишет space.com.

Впрочем, еще одно объяснение проблемы вызывает улыбку. Туалет "Дракона" расположен рядом с носовой частью корабля, но из-за особенностей миссии привычный стыковочный механизм заменили на купол капсулы Inspiration4.

Из-за этого передний люк приходилось закрывать, пока кто-то находился внутри, что не позволяло члену экипажа любоваться панорамными видами на Землю из космоса, пока он занимался своими делами. Будем надеяться, что это была их самая большая проблема в космосе.