Стыдно: Дуров попросил не называть его российским миллиардером

Основатель Telegram Павел Дуров / Фото: Getty Images

После вторжения России в Украину все больше людей стараются не ассоциироваться со страной-агрессором. Так, основатель соцсети Vkontakte и мессенджера Telegram Павел Дуров попросил издание Forbes не называть его российским миллиардером.

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"Павел уехал из России много лет назад, не собираясь возвращаться", – сообщил его представитель.

Он добавил, что Дуров проживающий в Дубае, в прошлом году получил французское гражданство.

А еще у него есть украинские корни. Его бабушка была родом из России, о чем сам Дуров рассказал в начале войны.