Спутники из мусора и 3D-принтер на орбите: что еще нужно для строительства космического завода от Airbus

Для строительства космического завода по производству спутников от Airbus в невесомости понадобится 3D принтер / Фото: Коллаж: Сегодня, www.space.com

Европейская аэрокосмическая компания Airbus отправит 3D-принтер для обработки металла на Международную космическую станцию в следующем, 2023 году. Это будет первым шагом в планах Airbus в направлении создания завода по производству орбитальных спутников.

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Также ранее мы писали, что Apple представила "фишки" новой iOS 16. Принтер под названием Metal3D может работать с металлами, которые плавятся при температуре до 2100 градусов по Фаренгейту (1200 градусов по Цельсию). Это будет первый металлический 3D-принтер на космической станции, говорится в заявлении Airbus, что позволит астронавтам печатать такие детали, как радиационные экраны и различные инструменты.

Изготовить радиационные экраны и различные инструменты с помощью космического мни-завода теперь смогут прямо в невесомости / Фото: www.space.com

Ранее американская компания Made In Space, ныне дочерняя компания Redwire, отправляла на космическую станцию несколько 3D-принтеров, но ни один из них не может печатать металлом. Теперь же, помимо печати металлических изделий, будущие версии 3D-принтера смогут создавать объекты с использованием лунного грунта , а также перерабатывать детали старых спутников.

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Решение Airbus состоит в том, чтобы запускать комплекты деталей, которые будут собираться в космосе с помощью роботов-манипуляторов с нашего космического завода, — говорится в заявлении компании.

Роботы-манипуляторы смогут построить друг друга на орбите, но их также можно будет использовать для ремонта и дозаправки космических кораблей. Компания также заявила, что надеется производить целые спутники в космосе в ближайшие три-четыре года.

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