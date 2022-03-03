Spotify закрыл офис в России и обрубил доступ к пропагандистским каналам

Spotify закрыл офис в России / Фото: Коллаж: Сегодня

Spotify закрыл свой офис в России и удалил контент из пропагандистских изданий RT и Sputnik, а также ограничивает возможность обнаружения контента из других СМИ, связанных с правительством РФ.

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Закрытие офиса фактически означает уход Spotify из России, ведь, по местным законам, иностранные социальные сети должны иметь свой офис в стране, иначе могут столкнуться с ограничениями, вплоть до закрытия.

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Тем не менее, в Spotify заявили, что продолжат работу в России, на рынок которой она вышла в июле 2020 года вместе с Украиной и 10 другими европейскими странами, пишет theverge.com.

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"Мы считаем крайне важным попытаться сохранить работоспособность нашего сервиса в России, чтобы обеспечить глобальный поток информации", – сказал представитель Spotify.

Впрочем, планы о продолжении работы Spotify могут столкнуться с российскими ответными санкциями. Сейчас россияне блокируют всех, кто не пляшет под дудку Кремля.