Договорились с Илоном Маском: военные США пересядут из самолетов в ракеты

Военные создают ракету для перевозки грузов в места стихийных бедствий

Компания подписала пятилетний контракт с Министерством обороны США на сумму более 102 млн долларов.

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Соглашение предусматривает демонстрацию технологий и возможностей для перевозки военных грузов и гуманитарной помощи по всему миру на тяжелой ракете, пишет Space news.

На сегодняшний день это крупнейший контракт на перевозку грузов на ракетах. Соглашение не относится ни к одной из ракет-носителей SpaceX.

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Военные получат доступ к коммерческим орбитальным запускам и посадкам ракет-носителей компании, а также увидят конструкции грузовых отсеков, - для создания своих ракет.

Важно понимать, что идея международных полетов через космос опирается на сеть космодромов по всему миру для запуска и посадки, которых пока нет.

Военные, впрочем, ищут способы приземлиться в более "суровых условиях" в зонах потенциального бедствия.

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Напомним, ранее мы писали о том, что Компания Space Entertainment Enterprise запустит киностудию в условиях невесомости.

Ранее мы также сообщали, что военные США договорились, что будут охранять базы NASA на Луне.