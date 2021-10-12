Смертельные игры из Игра в кальмара проведут в реальной жизни

Сюжет сериала "Игра в Кальмара" повторят в ОАЭ / Фото: Netflix

Драма о выживании с участием в смертоносных детских играх быстро стала одним из самых популярных шоу сервиса. На фоне успеха в Объединенных Арабских Эмиратах. Решили провести соревнования с теми же играми.

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Две команды из 15 человек сыграют в те же игры что и герои сериала: "красный-зеленый", "сахарные соты", "марбл" и "ддакжи".

Персонал мероприятия будет носить розовые комбинезоны с кругами, треугольниками и квадратами, как у охранников в сериале, пишет cnet.com.

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Естественно, на кону будут не 45,6 миллиардов вон (около 38 млн долларов), как в телеверсии, но организаторы обещают участникам призы.

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Принять участие в игре могут только жители ОАЭ. Для подачи заявки кандидаты должны были ответить на вопросы о сериале "Игра в кальмара".

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Кстати, это не первый случай, когда сюжет сериала перенесли в реальный мир. В бельгийской школе подростки устроили игру в "красный-зеленый", но немного увлеклись и избивали проигравших.