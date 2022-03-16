Смерть безопасного интернета: по России ударили очередные санкции

Россия получила очередные санкции / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Ранее санкции способствовали замедлению интернета в России, а теперь он станет еще и беззащитным.

С РФ больше не сотрудничают такие компании как GeoTrust, Sectigo, DigiCert, Thawte, Rapid. Отсутствие сертификатов фактически означает смерть протокола https в РФ.

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"Наличие сертификатов означает, что ресурсы надежно защищены, и можно передавать свои персональные данные. Например, предоставить реквизиты карты, чтобы они вводились автоматически, когда вы хотите что-то приобрести. Компании больше не будут выпускать сертификаты для российских и белорусских сайтов и обновлять существующие. Поэтому они автоматически станут опасными для всех пользователей, а браузеры по всему миру будут их блокировать", – объяснил последствия санкций министр Цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

Ранее мы писали, что в России готовятся к блокировке YouTube: Роскомнадзор поставил ультиматум Google. Жителей РФ ждет тотальная изоляция.