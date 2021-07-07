Смартфон Vivo с камерой-дроном – мечта шпиона

Дрон-камера в телефоне Vivо – не только смелое решение, но и полезное. Первые рендеры уже попали в сеть

Так выглядит дрон и слот для него в телефоне / Фото: LetsGoDigital

Ребята из Vivo либо насмотрелись фильмов о Джеймсе Бонде, либо уже сами не знают чем удивить покупателей. Видимо идею выпустить смартфон с супермощным процессором, как Realme, они посчитали слишком скучной.

Первые концепты нового телефона показала дизайнер Сара Штайн – сообщили специалисты LetsGoDigital.

Инженеры Vivo просто установили камеру на мини-дрон, а сам дрон – засунули в телефон. Выглядит это настолько круто и дико, что даже сложно найти подходящую эмоцию. Первым делом в голове возникает мысль "Хочу!" словно тебе снова 7 лет и перед тобой на витрине невероятно крутая игрушка.

А так выглядит сам дрон с камерами и датчиками / Фото: LetsGoDigital

В дроне будет 4 пропеллера, 2 камеры, инфракрасные датчики и небольшой аккумулятор. Заряжаться всё это будет пока дрон спрятан в корпусе телефона, но учитывая размеры – вряд ли полёт будет дольше нескольких минут. Размер дрона по предварительным оценкам будет 5х5 см, иначе он просто не поместится в копус.А учитывая толщину современных смартфонов – перед инженерами возникает действительно сложная задача.

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Управлять дроном тоже можно с телефона и во время летнего отдыха такая камера может стать невероятно полезной.

Раньше мы уже писали что Xiaomi придумала телефон круче, чем Galaxy Fold.

Так же в сеть попали первые фото iPhone 13.

Смартфон Vivo с дроном-камерой в текущем варианте дизайна / Фото: LetsGoDigital