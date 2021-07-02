Смарт-часы Samsung будут дороже Apple Watch

Samsung Galaxy Watch 4 / Фото: Сегодня

Компания Samsung, которая обошла Apple в продажах, готовится к релизам во второй половине 2021 года, где покажет одну из новинок – смарт-часы Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 4 Classic. В сеть уже попала первая информация о ценах и технических характеристиках гаджетов. Один из первых об этом сообщил технообзорщик Джошуа Свингл в своем Twitter.

Так, стандартные GW 4 будут в двух вариантах:

40 мм по цене от 350 до 370 евро

44 мм по цене от 380 до 400 евро

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Эта версия доступна в чёрном, золотом, серебряном и зелёном цветах.

Более продвинутые GW 4 Classic так же идут в двух исполнениях:

42 мм стоимостью от 470 до 500 евро

46 мм стоимостью от 500 до 530 евро

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Для флагмана доступны только чёрный и серебристый цвета, что не удивительно – Samsung никогда не предоставляла больше трёх цветов топовым моделям.

Обе модели будут на новой ОС One UI Watch, разработанной совместно с Google, вместо привычного Tizen – об этом компания упоминала уже давно.

Samsung One UI Watch / Фото: Сегодня

Именно цена вызвала бурное обсуждение в сети – фанаты удивлены такому высокому порогу цен, ведь даже Apple Watch Series 6 начинаются с 429 евро, то есть на 71 евро дешевле. Остаётся надеяться, что техническая начинка и программное обеспечение оправдают свою цену и Самсунг презентует что-то принципиально новое а не повторит историю с Galaxy Watch 3, когда многие покупатели не видели смысла в апгрейде часов.

Презентация состоится в первой половине августа. Хедлайнером, разумеется, будут новые гибкие смартфоны Galaxy Z Fold и Z Flip третьего поколения. Так же мы увидим улучшенные беспроводные наушники Galaxy Buds 2, хотя на фоне других новинок они вызовут куда меньше ажиотажа.

Ранее мы уже писали, что Samsung разрабатывает камеру на 200 Мп.