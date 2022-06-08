Следить за бывшими через iPhone не выйдет – Apple представила "фишки" новой iOS 16

Фишки новой iOS 16 от Apple - программа против абьюзеров, виджеты экрана и не только

Самые свежие "яблочные" новости уже озвучили на программном выступлении WWDC 2022. Так, разработчики и производители Apple на своей ежегодной конференции "похвастались" обновлениями своих версий операционной системы, в том числе iOS 16.

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Также ранее мы писали, что умный дом стал еще умнее – Apple анонсировала совершенно новое приложение. Интерфейс iOS 16 не претерпел особых дизайнерских изменений и остался очень похож на интерфейс iOS 15. Но функции, включенные в мобильную операционную систему, безусловно, изменились, владельцам iPhone будет с чем "поиграть".

Из интересного: в новой версии можно кастомизировать экран блокировки. Выбирать не только фото как раньше, но и цвет, и шрифт, и виджеты на главном экране. А еще в новом iOS появилась остро-социальная фича под названием Safety Check. Средство борьбы против абьюзеров и партнеров, которые постоянно следят друг за другом.

Обновленный интерфейс Apple Map позволит просматривать места с помощью 3D-объектов / Фото: AppleInsider

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Она моментально отключает доступ к геолокации, сообщениям, контактам и другим личным данным пользователя, например, если пароль стал известен бывшим. Окончательный выпуск iOS 16 для широкой публики состоится осенью, одновременно с выпуском линейки Apple iPhone 14 и iPhone 14 Pro.

Также ранее мы еще писали про грузовик – вместо электростанции: пикап Ford F-150 Lightning способен "освещать" дом несколько дней.