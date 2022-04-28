Мало кто об этом знал: Украина почти собрала вторую "Мрию"

Украина имеет еще один экземпляр "Мрии" / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина объявила о начале восстановления легендарного Ан-225 "Мрия", который был построен лишь в одном экземпляре… Но на самом деле у Украины есть еще один!

Как мы писали ранее, уникальный самолет-гигант Ан-225 был сконструирован для перевозки космического корабля СССР, но выполнить свою миссию не успел – "Буран" совершил свой первый и последний полет за месяц до того, как "Мрия" поднялась в небо.

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"Мрия" все-таки совершила полет с "Бураном". Фото: Wikipedia

В планах было построить еще три самолета, но работа над вторым Ан-225 была остановлена ​​через два года после распада СССР из-за финансовых проблем.

Да что тут говорить, если даже единственный экземпляр был разобран. Но, к счастью, к началу 2000-х его снова собрали силами украинских конструкторов и вернули в небо.

А тот второй самолет в недостроенном виде так и остался храниться на складах "Антонова". Кстати, еще один есть в Германии – это уменьшенная копия "Мрии".

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В 2016 году китайцы могли подарить ему вторую жизнь. Компания Aerospace Industry Corporation of China (AICC) заключила договор с "Антоновым" о сотрудничестве, согласно которому планировалось достроить второй экземпляр "Мрии", а затем организовать в Китае производство таких самолетов по украинской лицензии.

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Как бы то ни было, воплотить планы в жизнь не удалось, а самостоятельно собрать вторую "Мрию" Украине было не по карману.

В 2021 году тогда еще генеральный директор "Антонова" Сергей Бычков признавался, что для того, чтобы завершить сборку второй "Мрии", необходимо 600-700 миллионов долларов.

Он рассказывал, что предприятие готово достроить второй Ан-225, но он не окупится на грузоперевозках, поэтому в компании работали с космическим агентством, чтобы возобновить космические программы запуска ракет с помощью "Мрии".

"Второй экземпляр "Мрии" готов на 60-70%. С конца 1980-х недостроенный самолет находится в ангаре "Антонова". При этом, стоимость ее достройки с годами увеличивается, а из-за прекращения сотрудничества с РФ нужно проводить сертификацию заново. Это требует 600-700 полетов", – говорил Бычков.

Теперь же, после уничтожения работоспособного экземпляра, детали второй "Мрии" могут пойти на восстановления пострадавшего самолета.