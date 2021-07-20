Сколько будет стоять самый бюджетный смартфон Nokia с 5G и что о нем известно

Nokia поделила свои новые смартфоны на серии – Х, G и С. Где Х – самые дорогие, а С – самые дешевые. Дата дебюта Nokia G50 пока не раскрывается.

Самый бюджетный смартфон Nokia с 5G будет стоять 8 тысяч гривен / Фото: Getty Images

В апреле HMD Global представила Nokia X-серию с парой устройств среднего класса с поддержкой 5G, а также Nokia G-серию и более доступные модели, поддерживающие только LTE. Но, по-видимому, нет жесткого разделения 4G и 5G между сериями G и X, поскольку британские розничные продавцы начали говорить о том, что у Nokia G50 есть возможностью подключения 5G.

Известно, что они есть в двух цветах – синий и песочный. Оба телефона с двумя SIM-картами и конфигурацией памяти 4/64 ГБ.

Их цена составляет 217,52 фунта стерлингов с учетом НДС, что составляет около 250 евро, 300 долларов США или чуть больше 8 тысяч гривен. Эта цена средняя между стоимостью Nokia X10 (310 евро) и Nokia G20 (160 евро).

Nokia G20 / Фото: nokia.com

Напомним, что Nokia поделила свои новые смартфоны на серии – Х, G и С.

Nokia Х20 / Фото: nokia.com Реклама

Средний сегмент смартфонов Nokia представляет серия G. Здесь стоят экраны на 6,5 дюймов. В G10 – тройная камера на 13Мп+2Мп+2Мп. Этот смартфон не поддерживает 5G, как более дорогая серия Х. Процессор здесь установлен MediaTek G25. Оперативной памяти на 4 Гб, а встроенной – на 64 Гб.

Дата дебюта Nokia G50 пока не раскрывается.

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