Символ оккупанта: Samsung убрал букву Z с названия линейки смартфонов

Samsung пришлось сменить название линейки смартфонов / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Южнокорейская компания Samsung присоединилась к бизнесу, который бойкотирует символ оккупанта – букву "Z".

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Именно такое обозначение наносилось на российскую технику, которая вторгалась в Украину, но, к счастью, уже большинство ее превратилось в металлолом.

Тем не менее сам символ теперь попал в список нежелательных, поэтому мировым брендам приходится менять свои логотипы, если они вдруг похожи на "российскую свастику".

Так, Samsung убрал букву Z с названия линейки своих складных смартфонов, куда входили модели Z Fold и Z Flip. Теперь модели будут называться Galaxy Fold 3 5G и Galaxy Flip 3 5G.

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Пока нововведение появилось только на сайтах Samsung в Латвии и Эстонии, но, вероятно, расширится и на другие страны.

А в России гордятся своими преступлениями. Так, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин похвастался тем, что символ Z нанесли на ракету-носитель.