Еще одна презентация Apple: где смотреть и что покажут

Apple представит новые модели MacBook и AirPods

Традиционно, Apple проведет презентацию новых продуктов в прямой видеотрансляции, где будет рассказано об особенностях каждой новинки.

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Во сколько начало и где смотреть

Мероприятие состоится в понедельник, 18 октября, начало в 20:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию можно смотреть на официальном сайте Apple, YouTube-канале компании, а также на нашем сайте в плеере ниже:

Чего ожидать

Скорее всего, Apple покажет новую модель MacBook Pro. Apple может представить две версии: с 14-дюймовым и 16-дюймовым экраном.

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Новый Макбук будет работать на фирменном чипе Apple, который, вероятно, также будет обновлен. Компания не обновляла свой 16-дюймовый MacBook Pro с 2019 года.

Фото: macworld.co.uk

Фото: Фото: macworld.co.uk

Ожидается, что новинка получит новый дизайн. В Сети уже распространяют фото предполагаемого дизайна с вырезом для фронтальной камеры в стиле челок, прижившихся на смартфонах.

Вариант MacBook с челкой. Фото: macrumors.com

Ожидается, что новые MacBook продолжат комплектоваться с зарядными устройствами MagSafe, соединением HDMI, несколькими портами USB и, надеются аналитики, слотом для SD-карты. При этом, ходит слух, что исчезнет Touch Bar.

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Также аналитики говорят о возможной презентации нового Mac Mini, который также будет иметь усиленный процессор и большое количество портов. Что касается программного обеспечения, вполне вероятно, что Apple объявит дату выпуска последней общедоступной версии MacOS Monterey.

Третьей новинкой может стать новые наушники AirPods. Если Apple решит обновить свою стандартную линейку, AirPods 3 может иметь съемные ушные вкладыши и уменьшенную длинную штангу.