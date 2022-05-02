Российскому антивирусу не доверяют даже в России

В России не доверяют собственному антивирусу / Фото: Коллаж: Сегодня

Мы уже писали, что в США внесли российскую "Лабораторию Касперского" в список компаний, являющихся угрозой национальной безопасности США, но на этом беды корпорации не закончились.

Известному антивирусу не доверяют… даже в самой России. Накануне предприятия военно-промышленного комплекса РФ проинформировали об опасности использования отечественных антивирусных программ.

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Отмечается, что главная опасность связана с использованием государственных органов программных продуктов российского "импортозамещения". Прежде всего антивирусных программ Касперского: Kaspersky Anti-Virus, Kaspersky Internet Security, Kaspersky Total Security и т.д.

Использование этих программ может привести к перехвату управления компьютером, утечке информации и другим угрозам безопасности, пишет ukrinform.ua.