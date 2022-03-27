Россия может уничтожить Starlink за помощь Украине: что об этом думает Илон Маск

Илон Маск не верит, что Россия сможет уничтожить Starlink / Фото: Коллаж: Сегодня

Интернет Илона Маска используется для работы критической инфраструктуры, а также помогает украинским военным уничтожать российские танки.

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У Маска спросили, может ли Россия попытаться уничтожить его спутники, но миллиардер на этот счет не переживает.

"Было интересно посмотреть на российскую противоспутниковую демонстрацию несколько месяцев назад в контексте этого конфликта. Потому что это вызвало много споров у спутниковых операторов. Это даже представляло некоторую опасность для космической станции, где находятся российские космонавты. Так почему же они это сделали? Это было сообщение перед вторжением в Украину.

Фото: newsabc.net

Если вы попытаетесь вывести из строя Starlink, это будет непросто, потому что есть 2000 спутников. Это означает много противоспутниковых ракет. Я надеюсь, что нам не придется подвергать это испытанию, но я думаю, что мы можем запускать спутники быстрее, чем они запускают противоспутниковые ракеты", – цитирует Маска businessinsider.com.

В ноябре прошлого года Россия испытала антиспутниковое оружие, из-за чего на орбите Земли возникло облако обломков, угрожавшее жизни астронавтов на МКС. Тогда халатное поведение России осудили все цивилизованные страны.