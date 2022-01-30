Россия готовит санкции для Youtube за блокировку пропагандистского канала

В России обиделись на Youtube / Фото: Коллаж: Сегодня
В сентябре YouTube удалил два канала RT DE без права восстановления за нарушения правил сообщества, но в декабре Россия создала новый канал.
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Он не проработал и суток – в первый же день вещания YouTube отправил новый канал в бан.
Объяснение простое: Если канал удален, владелец канала не может использовать, владеть или создавать какие-либо другие каналы YouTube.
Вот такие фейковые видео выходят на российском канале:
В России же не собираются мириться с действиями Youtube и готовят ответные меры, сообщает kommersant.ru.
В списке перечисленных мер, которые российские власти могут принять в связи с блокировкой телеканала RT DE в Германии:
- ограничение размещения рекламы немецких компаний в российских онлайн-СМИ
- жесткие штрафные санкции в отношении платформы YouTube
- лишение DW Deutsch и DW-TV лицензий на вещание на территории РФ