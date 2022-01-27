Ради всего человечества: астронавты сгорели заживо, чтобы мы добрались до Луны

Астронавты миссии "Аполлон-1" сгорели заживо 55 лет назад / Фото: Коллаж: Сегодня

Запуск миссии по высадке первого человека на Луну планировался 21 февраля. Первороходцами должны были стать Гас Гриссом, Эд Уайт и Роджер Чаффи. Возможно, мы бы и не узнали о Ниле Армстронге, если бы не роковое 27 января.

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Что случилось 55 лет назад

В тот день астронавты должны провести очередную тренировку на стартовом комплексе космического Центра имени Кеннеди.

Команда должна была отработать процедуру запуска корабля. Единственное отличие от реального полета – ракета-носитель не был заправлен топливом.

Гриссом, Уайт и Чаффи в капсуле. Фото: NASA/Wikipedia

Тревожный звоночек прозвучал в самом начале испытаний, ведь старт пришлось отложить из-за мелких проблем, к которым в итоге добавился сбой связи.

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В 18:31 был зафиксирован скачок напряжения, спровоцировавший короткое замыкание. Из-за проблем со связью тяжело разобрать, что говорят астронавты, но, кажется, один из них произнес: "Пламя".

В считанные секунды огонь распространился по салону. Техники пытались добраться до люка, но высокая температура и дым не позволял им этого сделать.

Спустя пять минут люк удалось открыть, но на тот момент астронавты уже были мертвы. Вероятно, они погибли в первые 30 секунд после возникновения пожара от угарного газа и ожогов.

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Что стало причиной трагедии

Расследование показало, что наиболее вероятной причиной трагедии стала искра от короткого замыкания в связке проводов под креслом астронавтов. А затем большое количество легковоспламеняющихся материалов в кабине в кислородной среде позволило пожару быстро распространиться, говорится в отчете NASA.

Остатки капсулы. Фото: NASA/Wikipedia

Программа "Аполлон" была приостановлена на время расследования, а затем в конструкцию ракеты был внесен ряд изменений, в том числе разработка нового люка, который открывается наружу, удаление горючих материалов и другие инновации.

Ценой жизни троих астронавтов NASA удалось создать надежный корабль, доставивший Нила Армстронга, Майкла Коллинза и Базза Олдрина на Луну в 1969 году. Программа дала сбой только во время миссии "Аполлон 13", но тогда удалось вернуть на Землю астронавтов живыми и невредимыми.

Как почтили память погибших

В честь погибших Гриссома, Уайта и Чаффи миссию, изначально названную "Аполлон-204", переименовали в "Аполлон-1", а миссии "Аполлон-2" и "Аполлон-3" никогда не запускались.

Капсула командного модуля "Аполлона-1" была конфискована и изучена после аварии, а затем была заперта в хранилище в Исследовательском центре NASA.

Пусковой комплекс, где состоялась трагедия, в последствии использовался только один раз и в дальнейшем был демонтирован. На его месте осталась только пусковая площадка с мемориальной доской.

Все, что осталось от пускового комплекса. Фото: NASA/Wikipedia

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