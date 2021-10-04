Проблемы с сетью: в Facebook впервые прокомментировали глобальный сбой

В Facebook обещают в скором времени решить проблему / Фото: REUTERS

Сегодня произошел глобальный сбой популярных соцсетей Facebook, Instagram, Tik-Tok и других. В компании долго отмалчивались о причинах проблемы, но все же обратились к пользователям.

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"Искренние извинения перед всеми, кого прямо сейчас затронули перебои в работе сервисов Facebook. У нас возникли проблемы с сетью, и команды работают как можно быстрее, чтобы отладить и восстановить работу как можно быстрее", – написал в Twitter технический директор Facebook Майк Шрепфер.

Ранее в СМИ появилась информация, что данные более 1,5 миллиарда пользователей Facebook продаются на популярном форуме, посвященном хакерским атакам. Но позже пользователей успокоили – утечка данных Facebook не связана со сбоем.

Также мы сообщали ранее, из-за сбоя в Facebook Марк Цукерберг потерял уже 6,6 млрд долларов. Акции крупнейших мировых компаний стремительно падают.