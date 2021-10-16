Пробил крышу и приземлился на подушку: метеорит едва не убил женщину во сне

Метеорит приземлился женщине прямо в постель / Фото: Twitter

Рут спала в своей постели, когда ее разбудил лай собаки, а затем она услышала громкий шум. В следующую секунду женщину засыпало обломками крыши.

Читайте также: Вспышки озарили небо – в охваченной пожарами Турции упал метеорит (видео)

Реклама

Она вскочила с кровати и включила свет, обнаружив камень, лежащий между ее подушками, прямо рядом с тем местом, где несколько мгновений назад была ее голова. Объект был размером с дыню и весил около 1,3 кг, пишет scientificamerican.com.

Гамильтон сразу же позвонил в службу 911. На место происшествия прибыл полицейский и осмотрел обломки, а затем поинтересовался у местной строительной компании, проводили ли они какие-либо взрывы в соседнем каньоне.

Читайте также: Над Норвегией с грохотом пронесся огромный метеорит (видео)

Реклама

Представитель строительной компании сказал, что в ту ночь не было взрывов, но они упомянули, что видели яркий свет в небе.

Камера видеонаблюдения засекла огненный объект как раз в то время, когда метеорит упал на крышу дома Рут.

Реклама

"Мы ожидаем, что упадут еще десятки метеоритов, и призываем жителей быть начеку", – сообщила планетолог из Университета Калгари Алан Хильдебранд, которую цитирует издание mediarelations.uwo.ca.

К счастью, женщина не пострадала в результате встречи с неземным объектом и намерена сохранить метеорит у себя.