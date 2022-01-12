Побили рекорды стикеров и сообщений: как украинцы пользовались Viber в 2021 году

Украинцы побили все рекорды по использованию Viber

Украинцы отправляли 3100 сообщений и больше 200 звонков в секунду. Количество сообщений выросло на 11% по сравнению с 2020 годом.

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Больше всего сообщений украинцы отправили в дни популярных праздников: на Новый год и 8 марта, сообщает пресс-служба мессенджера.

Cамые популярные способы общения украинцев в Viber 2021 году выглядели так:

6,7 млрд звонков

97 млрд сообщений

19 млн участников групповых чатов

3,8 млрд стикеров

В целом около 20% всех сообщений в мире через Viber отправляются в Украине. Кроме того, украинцы в среднем совершали 200 звонков в секунду, или на 11,5% больше по сравнению с 2020.

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Групповые чаты также собрали немало участников – две трети всех пользователей смартфонов в Украине были хотя бы в одном.

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Среди рекордсменов года – стикеры: в течение года украинцы отправили почти 4 млрд. Это на 13% больше, чем в 2020 году. Больше всех выросли чат-боты – их стало на 27% больше.

Также интересно, что украинцы сделали фото или видео с AR-масками Viber более 14 млн раз.

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Самой популярной стала "Бесконечный стол" – маска-игра, в которой нужно ловить мамины вареники и другие домашние блюда. На втором месте – "тигровая" маска, на третьем – маска с Санта-Клаусом.

Напомним, ранее мы писали о том, что Viber добавил реакции в чатах один на один и еще несколько новых функций.