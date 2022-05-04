Первым делом после покупки Twitter Илон Маск вводит платные аккаунты

Илон Маск стал акционером Twitter / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

В прошлом месяце Илон Маск объявил о покупке популярной соцсети Twitter за сумасшедшую сумму, поэтому хочет побыстрее "отбить" затраты. Вскоре в Twitter могут ввести небольшую плату для коммерческих и государственных пользователей.

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Хотя при покупке Маск утверждал, что просто заинтересован в том, чтобы снова завоевать доверие к платформе, желание заработать все-таки взяло верх.

"Twitter всегда будет бесплатным для обычных пользователей, но, возможно, за небольшую плату для коммерческих/государственных пользователей", – написал Маск.

В апреле Маск предложил внести некоторые изменения в экспериментальный сервис подписки Twitter – Twitter Blue. Каждый, кто подписывается на Twitter Blue (3 доллара в месяц), должен получить галочку аутентификации.