Первая команда туристов на МКС застряла в космосе: почему их не могут вернуть на Землю

Космические туристы не могут вернуться домой / Фото: Коллаж: Сегодня
Возвращение первой полностью частной группы космических туристов из Международной космической станции в очередной раз откладывается.
Команда "гражданских космонавтов" отправилась на МКС 8 апреля и должна была вернуться на Землю 19 апреля.
В состав экипажа вошли:
- Ларри Коннор, американский предприниматель
- Эйтан Стиббе, израильский бизнесмен
- Марк Пэти, канадский инвестор
- Майкл Лопес-Аллегриа, бывший астронавт NASA, вице-президент Axiom
Но из-за плохих погодных условий у побережья Флориды, где SpaceX осуществляет посадку своих капсул Crew Dragon, дата "приводнения" космических туристов постоянно откладывается, сообщает NASA.
Возвращение команды первоначально было перенесено на 20 апреля, но в последнем обновлении NASA говорится, что они смогут вернуться 24 апреля – на целых пять дней позднее.
"Команды будут продолжать следить за погодой в местах приводнения до отстыковки, чтобы убедиться, что условия приемлемы для безопасного возвращения астронавтов Ax-1 и космического корабля Crew Dragon", – написали официальные лица NASA.
По данным NASA, запасов более чем достаточно для всех 11 человек, которые в настоящее время находятся на борту космической станции.
Напомним, что в сентябре прошлого года SpaceX уже проводил запуск гражданского экипажа в космос, однако тогда миссия Inspiration4 ограничилась лишь прогулкой по орбите, без стыковки с МКС.
Зато тогда у астронавтов возникли проблемы с туалетом в космосе.